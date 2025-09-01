Собянин: Проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи брендов

По его словам, благодаря бесплатным инструментам продвижения, которые предлагаются в рамках проекта, московские производители дополнительно увеличили свою выручку на сумму более двух миллиардов рублей.

Градоначальник подчеркнул, что проект «Сделано в Москве» и его участники высоко отмечены в рамках всероссийского конкурса «Знай наших».

«Уверен, у московских товаров впереди большое будущее — как на российском, так и на зарубежных рынках», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».