Собянин: Проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тысячи брендов
Проект «Сделано в Москве», который объединил более 7,5 тысячи брендов, исполнилось три года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря бесплатным инструментам продвижения, которые предлагаются в рамках проекта, московские производители дополнительно увеличили свою выручку на сумму более двух миллиардов рублей.
Градоначальник подчеркнул, что проект «Сделано в Москве» и его участники высоко отмечены в рамках всероссийского конкурса «Знай наших».
«Уверен, у московских товаров впереди большое будущее — как на российском, так и на зарубежных рынках», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
