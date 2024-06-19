Собянин: Проект «Московское долголетие» охватил более 570 тысяч горожан

Обеспечение выполнения социальных обязательств, сохранение лучших традиций и внедрение более гибких и эффективных инструментов поддержки стали основными задачами правительства Москвы в сфере соцзащиты до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, московская система соцподдержки носит «всеобъемлющий характер», различными видами помощи пользуются около 4,5 млн горожан.

С января произошли значительные изменения в столичной системе назначения социальных выплат, заработало «Социальное казначейство» — единый центр обработки заявок на оказание мер поддержки, где принимают решения о назначении 94 различных льгот и пособий. За пять месяцев было обработано более 1,3 млн обращений граждан. Благодаря созданию учреждения и переводу услуг в электронный вид сроки принятия решения о назначении мер соцподдержки сократились вдвое, число необоснованных отказов или ошибок при назначении помощи значительно уменьшилось.

Кроме того, Собянин рассказал, что 570 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к проекту «Московское долголетие». В рамках уникальной экосистемы лучшие организации города создают эксклюзивные программы и проводят занятия на 3,3 тысячи площадок. В столице действует сеть из 133 центров, где старшее поколение отдыхает, общается и объединяется в клубы по интересам: например, занимается искусством, изучением иностранных языков, каллиграфией, ушу. Москвичам доступны и интеллектуальные активности, клубы по психологии, здоровому образу жизни. В каждом центре московского долголетия работают спортивные и тренажерные залы, мастерские, тихие, шумные и медиагостиные.

Власти планируют в ближайшие годы завершить формирование сети таких центров, чтобы они появились в каждом районе Москвы, и продолжить расширять сеть организаций-поставщиков. Кроме того, с 2025 года взаимодействие с ними переведут в электронный вид на портале mos.ru.

