Собянин: Проект «Московское долголетие» объединил более 620 тысяч москвичей
Проекту «Московское долголетие» исполнилось семь лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, проект стал неотъемлемой частью жизни Москвы и объединил свыше 620 тысяч горожан старшего поколения. Москвичам доступны 141 центр долголетия и более 15 тысяч групп для занятий творчеством, спортом и образованием.
«Ряд научных исследований показали положительное влияние проекта на качество жизни участников, их физическое и ментальное здоровье», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что «Московское долголетие» постоянно развивается. В столице запускают новые направления и цифровые сервисы, открывают центры в шаговой доступности.
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