Собянин принял решения о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Власти города решили реорганизовать семь участков общей площадью 6,19 га по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районах Академический, Можайский и Гагаринский. Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра.

В материале уточняется, что во всех домах на первых этажах расположатся офисы и предприятия сферы услуг. Также будет благоустроена территория. Так, реорганизация территории подарит районам более 300 новых рабочих мест.

Помимо этого, сейчас одобрено и находится в стадии реализации 105 проектов по программе КРТ общей площадью более 1,2 тыс. га.