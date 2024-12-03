Собянин принял решения о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО
Власти города решили реорганизовать семь участков общей площадью 6,19 га по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районах Академический, Можайский и Гагаринский. Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра.
В материале уточняется, что во всех домах на первых этажах расположатся офисы и предприятия сферы услуг. Также будет благоустроена территория. Так, реорганизация территории подарит районам более 300 новых рабочих мест.
Помимо этого, сейчас одобрено и находится в стадии реализации 105 проектов по программе КРТ общей площадью более 1,2 тыс. га.
Собянин отметил, что в ТиНАО будет возведен общественно-деловой центр на 950 рабочих мест. Здание построят в районе Коммунарка за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.
Программа была утверждена правительством Москвы в 2019. Так, за это время было заключено больше 130 соглашений с инвесторами для строительства коммерческой недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru