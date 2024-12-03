Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации
Почти миллион квадратных метров современного жилья проектируют и строят на западе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Городские власти подобрали для волнового переселения в округе 61 стартовую площадку. Сорок жилых комплексов уже построено, 39 из них переданы под заселение, новые квартиры получили около 20,6 тысячи горожан. Программа реновации в районе Раменки полностью завершена.
Как отметил Собянин, рядом с жилыми кварталами возводят социальную инфраструктуру.
«В районе Очаково-Матвеевское уже готовы два детских сада, строится школа. Скоро начнут возводить... школу и детский сад», — написал градоначальник.
При этом в районах Тропарево-Никулино и Филевский Парк строят две школы, а в Солнцеве возведут детский сад.
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