Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

Почти миллион квадратных метров современного жилья проектируют и строят на западе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Городские власти подобрали для волнового переселения в округе 61 стартовую площадку. Сорок жилых комплексов уже построено, 39 из них переданы под заселение, новые квартиры получили около 20,6 тысячи горожан. Программа реновации в районе Раменки полностью завершена.

Как отметил Собянин, рядом с жилыми кварталами возводят социальную инфраструктуру.

«В районе Очаково-Матвеевское уже готовы два детских сада, строится школа. Скоро начнут возводить... школу и детский сад», — написал градоначальник.

При этом в районах Тропарево-Никулино и Филевский Парк строят две школы, а в Солнцеве возведут детский сад.

