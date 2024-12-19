Собянин принял решение о комплексном развитии территории в районе Дорогомилово

Столичное правительство приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в районе Дорогомилово. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок площадью 2,11 га, который реорганизуют, находится между железнодорожными путями четвертого Московского центрального диаметра и Поклонной улицей, недалеко от городского вокзала Кутузовская и пересечения Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом.

Градостроительный потенциал территории составляет 65 тысяч «квадратов» недвижимости.

В рамках проекта планируется построить общественно-деловые объекты. Реорганизация участка создаст 1,9 тысячи рабочих мест. Помимо этого, будет проведено развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории.

Правительством столицы одобрены и находятся в стадии реализации 108 проектов КРТ общей площадью более 1,3 тысячи га. В их рамках планируется построить 27,4 млн квадратных метров недвижимости. В результате будет создано 333 тысячи рабочих мест.

