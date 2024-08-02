Собянин пригласил москвичей на масштабный форум-фестиваль «Москва 2030»

В начале августа в Москве открылся форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», демонстрирующий достижения столицы. О этом в своем блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Устойчивое развитие города — ключевое условие успешного противостояния санкционному давлению, с которым мы столкнулись в последние годы. Сильная Москва является надежным тылом и опорой России», — написал он.

Стратегической целью развития столицы остается создание лучшего города среди крупнейших мегаполисов мира. По словам Собянина, это амбициозная, но реальная и достижимая цель.

В конце 2023 года мэр поручил разработать стратегии развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы столицы до 2030 года. Форум наглядно продемонстрирует ключевые достижения Москвы. Более 30 площадок и 200 тематических зон представят экспозиции, посвященные технологиям, градостроительству, экономике и транспорту, здоровью, а также спорту и культуре.

Гостям фестиваля предложат заняться стрит-артом, погулять в голографическом лесу, проверить уровень финансовой грамотности или создать собственный дизайн-проект станции метро. Также в программе события запланированы и кинопоказы.

Столичные производители, которые являются участниками проекта «Сделано в России», представят свою продукцию на площадках фестиваля. Помимо прочего, на тематических площадках намерены развернут пункты городской благотворительной акции «Москва помогает» в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Сотрудники 50 ключевых объектов городской инфраструктуры, включая школы и электробусные парки, подготовили для фестиваля дни открытых дверей. Всего в рамках фестиваля пройдет более 35 тысяч мероприятий.

Так, в Гостином Дворе состоятся лекции о медицине будущего, здоровье и долголетии. Концертный зал «Зарядье» представит культурный потенциал столицы, предложив гостям кино- и модные показы, арт-инсталляции, выставка спектакли и концерты. На мультиспортивной площадке в спорткомплексе «Лужники» пройдет марафон тренировок, турнир по фиджитал-спорту и фестиваль городского хозяйства.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» гостей фестиваля ждет выставка, посвященная столичной промышленности. На ней представлены достижения в авиастроении, освоении космоса и других приоритетных отраслей. Множество городских площадок также намерены удивить горожан и гостей столицы в дни фестиваля.

