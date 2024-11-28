Собянин пригласил молодежь написать исторический диктант о битве за Москву

Молодежный проект «Город героев Москва» проведет мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что цикл начнется с финала турнира исторической игры, в который из 36 команд вузов Москвы вышли три лучшие. По словам Собянина, молодых горожан приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву с 2 по 9 декабря.



Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте «Молодежь Москвы». На этом же портале можно поделиться историями своих героев – родственников, друзей, знакомых.

Кроме того, пройдет показ фильма о полководцах и сохранении исторической памяти в семьях. Он был подготовлен столичной молодежью совместно с детьми и внуками маршалов Победы.

