Собянин: Префаб-технологии сокращают сроки строительства по реновации на 30–50%
Префаб-технологии, которые применяют в строительстве домов по программе реновации жилья в Москве, позволяют ускорить возведение зданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник напомнил, что такие методы внедряют с 2022 года.
«Часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В результате сроки возведения сокращаются на 30–50%, а трудозатраты на квадратный метр площади уменьшаются в два-три раза», – пояснил Собянин.
По словам мэра, время эксплуатации таких строений – 100 лет и более.
В прошлом году с применением префаб-технологий возвели дом в проезде Черепановых. По индивидуальному проекту были подготовлены элементы фасадов, сантехнические кабины с готовой отделкой, лифтовые шахты, другие модули. Также с использованием префаб-технологий построили жилой комплекс на Ташкентской улице. Строительное предприятие изготовило крупномодульные конструкции для здания, благодаря этому сроки работ сократились на пять месяцев.
Собянин добавил, что почти все материалы для строительства и отделки в рамках программы реновации – отечественного производства, и по качеству они не уступают зарубежным аналогам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля
- «Балтика» и МПК с начала года подняли отпускные цены на пиво на 10%
- Путин поручил обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана
- СМИ: Россияне застряли на Пхукете из-за неприлетевшего лайнера
- ФСБ выявила двух шпионов под прикрытием посольства Британии в Москве
- Грузовой самолет Turkish Cargo совершил аварийную посадку в Бишкеке
- Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
- Сеул сообщил о запуске КНДР нескольких баллистических ракет
- Кабмин утвердил создание ОЭЗ в трех регионах России
- СМИ: Число погибших после удара дрона ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru