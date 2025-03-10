Собянин: Префаб-технологии сокращают сроки строительства по реновации на 30–50%

Префаб-технологии, которые применяют в строительстве домов по программе реновации жилья в Москве, позволяют ускорить возведение зданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что такие методы внедряют с 2022 года.

«Часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. В результате сроки возведения сокращаются на 30–50%, а трудозатраты на квадратный метр площади уменьшаются в два-три раза», – пояснил Собянин.

По словам мэра, время эксплуатации таких строений – 100 лет и более.

В прошлом году с применением префаб-технологий возвели дом в проезде Черепановых. По индивидуальному проекту были подготовлены элементы фасадов, сантехнические кабины с готовой отделкой, лифтовые шахты, другие модули. Также с использованием префаб-технологий построили жилой комплекс на Ташкентской улице. Строительное предприятие изготовило крупномодульные конструкции для здания, благодаря этому сроки работ сократились на пять месяцев.

Собянин добавил, что почти все материалы для строительства и отделки в рамках программы реновации – отечественного производства, и по качеству они не уступают зарубежным аналогам.

