Собянин представил новые цифровые решения в «Московской электронной школе»

Новые цифровые возможности для школьников, учителей и родителей появятся в «Московской электронной школе» в будущем учебном году. Об этом рассказал в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в «Цифровом учителе» добавятся новые предметы — физика и информатика.

«Сервис работает на базе искусственного интеллекта: анализирует уровень знаний, выявляет трудности и предлагает персональные упражнения», — указал мэр.

Тренажер по физике будет предназначен для 8-9 классов, он охватит семь разделов. Сервисом по информатике смогут пользоваться ученики 7-9 классов, новинка позволит улучшить знания о системах счисления и кодировании.

Кроме того, в «Портфолио учащегося» добавят персональные рекомендации по профориентации. Старшеклассники увидят доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы, экскурсии к работодателям.

Собянин подчеркнул, что внедрение новых цифровых решений делает образовательный процесс более гибким, индивидуальным и результативным.

