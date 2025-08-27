Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Новый Депозитарно-выставочный центр планируют построить в Коммунарке в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, центр призван создать благоприятные условия для хранения предметов столичного Музейного фонда и одновременно вовлечь в активную культурную жизнь хотя бы часть из них.

«Недавно согласовали концепцию проекта, который станет новой архитектурной доминантой ТиНАО. Общая площадь здания составит 72 тысячи квадратных метров, разделенных на три главные зоны», - подчеркнул Собянин.

Так, экспозиционно-выставочное пространство займет около 19 тысяч «квадратов», здесь смогут одновременно находиться до четырех тысяч посетителей. Для зоны открытого хранения выделят более 21 тысячи квадратных метров, на специальные помещения для Третьяковской галереи – свыше 10 тысяч «квадратов». Они станут большими выставочными залами, где можно будет увидеть «то, что в классических запасниках было десятилетиями скрыто от наших глаз».

Также в здании обустроят уютные общественные пространства, административные помещения, высокотехнологичный реставрационный центр с мастерскими. Для посетителей и сотрудников центра оборудуют подземный паркинг.

Как отметил Собянин, в центре сочетаются инновационные архитектурные решения, разработанные с учетом окружающей среды.

«Главной особенностью фасада станет функциональность. Большие медиаэкраны можно будет использовать для размещения анонсов мероприятий, трансляции культурных событий и знакомства граждан с шедеврами отечественной культуры. Фасады выполнят из пространственной оболочки», - подчеркнул мэр.

Прилегающую к центру территорию благоустроят, здесь создадут пешеходные дорожки, зоны отдыха со скамейками, оригинальные газоны-холмы, установят качественное освещение. По словам мэра, будущий Депозитарно-выставочный центр станет и современной площадкой хранения, исследования, реставрации и экспонирования музейных коллекций, и новой точкой притяжения в Москве.

