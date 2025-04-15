Собянин поздравил москвичей с успехами на Всероссийской олимпиаде школьников

Всероссийская олимпиада школьников по 12 предметам завершилась, подведены итоги соревнований по информатике, физике, химии, истории, обществознанию, астрономии, искусству (мировой художественной культуре), а также русскому, испанскому, немецкому, итальянскому, китайскому языкам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столичные школьники получили 825 дипломов, 156 из них стали победителями, 669 - призерами. Это на 213 наград больше, чем в прошлом году.

«Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований — 39 школьников», — написал Собянин.

Мэр поздравил ребят с выдающимися результатами и пожелал новых побед.

В финал Всероссийской олимпиады школьников в этом году вышли свыше 3 тысяч москвичей. Соревнования проходят по 24 предметам в 14 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус». Имена победителей олимпиады объявят 30 апреля.

