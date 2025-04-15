Собянин поздравил москвичей с успехами на Всероссийской олимпиаде школьников
Всероссийская олимпиада школьников по 12 предметам завершилась, подведены итоги соревнований по информатике, физике, химии, истории, обществознанию, астрономии, искусству (мировой художественной культуре), а также русскому, испанскому, немецкому, итальянскому, китайскому языкам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Столичные школьники получили 825 дипломов, 156 из них стали победителями, 669 - призерами. Это на 213 наград больше, чем в прошлом году.
«Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований — 39 школьников», — написал Собянин.
Мэр поздравил ребят с выдающимися результатами и пожелал новых побед.
В финал Всероссийской олимпиады школьников в этом году вышли свыше 3 тысяч москвичей. Соревнования проходят по 24 предметам в 14 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус». Имена победителей олимпиады объявят 30 апреля.
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