Собянин поздравил москвичей – победителей конкурса «Большая перемена»
Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» объединения «Движение первых» победу одержали 19 московских школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что финал конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек» в Крыму и объединил 700 ребят из 68 регионов страны. По словам Собянина, Москву представляли 53 ученика пятых – седьмых классов.
Так, в конкурсе оценивается не академическая успеваемость, а умение владеть навыками, которые пригодятся в жизни. Среди них организаторские способности и творческое мышление, а также умение работать в команде и находить нестандартные решения. Общей темой всех этапов в этот раз стала семья.
Главный приз для 300 победителей – «Путешествие мечты» на поезде. Оно будет проходить по маршруту, который соединяет две молодежные столицы – Владивосток и Москву. Награды также получили и педагоги-наставники.
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