Собянин: Полмиллиона растений привезли к фестивалю «Лето в Москве. Сады и цветы»

В Москву привезли растения для проведения ландшафтного фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах. Специально для фестиваля в Москву привезли свыше 500 тысяч растений», — написал он в своем блоге.

В рамках фестиваля сад на Манежной площади разделили на две тематические зоны — тропическую и южную. В первой половине разместили тропический сад с бамбуками, пальмами, банановыми и лимонными деревьями, фотиниями и олеандрами. Южный сад заполнили агавами, алоэ, пальмами саговниками и оливковыми деревьями. Самому старому из представленных растений более 300 лет. После фестиваля они разместятся в Московском зоопарке и ботаническом саду Москвы.

На Новом Арбате специалисты высадили более 20 тысяч многолетних растений голубого, розового и лимонного оттенка в рамках проекта «Грани Лентулова». В этой части города москвичей ждет гортензия и шалфей, около пяти тысяч кустарников и более 70 деревьев, композиция погрузит в творческую атмосферу писательских дач 1930-х годов.

Более 650 небольших цветочных инсталляций также появились возле социальных объектов. К примеру, у станции метро «Краснопресненская» разместился круглый сад, оформленный в красно-бордовой гамме. Возле станции метро «Чистые пруды» разбит сад Маргариты по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По словам Собянина, сады также были воссозданы и около десятков центров «Мои документы».

