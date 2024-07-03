Собянин подписал распоряжении о поощрительных выплатах московским спортсменам
Победители и призеры II Всероссийской спартакиады России по зимним видам спорта из Москвы получат единовременные поощрительные выплаты. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В соревнованиях, которые проходили с 9 по 18 февраля 2024 года на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского и Краснодарского краев, участвовали две тысячи человек. Спортсмены разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта. Среди них биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг и конькобежный спорте. Уточняется, что сборная Москвы заняла первое место в командном зачете.
Единовременные поощрительные выплаты от города получат 55 спортсменов, завоевавших в 76 медалей в 11 видах спорта. Среди них Александра Саютина, которая принесла команде три золотые и одну серебряная медаль в конькобежном спорте. Также Михаил Назаров, завоевавший две золотые и одну серебряную медаль прыжках с трамплина и бобслеисты Алина Тарарыченкова и Владислав Семенов, на счету которых две золотые медали.
Атлеты, которые завоевали звание чемпиона спартакиады, получат 350 тысяч рублей. Серебряные призеры — 175 тысяч рублей, а бронзовые — 100 тысяч рублей. Вознаграждение в размере 50% от указанных сумм также получат 36 тренеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru