Собянин: Под заселение по реновации с начала года передали 20 жилых комплексов
Двадцать новых жилых комплексов передали под заселение по программе реновации в Москве с начала года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Жилье расположено в 15 районах и семи округах города, квартиры предложили 7,8 тысячи москвичей из 46 старых домов.
В текущем году в столице начали строить еще 12 комплексов.
«На месте демонтированных пятиэтажек также появится новое жилье и необходимая... инфраструктура — образовательные центры, культурные, спортивные и медицинские учреждения», — подчеркнул Собянин.
За время реализации программы реновации жилья в Москве расселили 648 зданий, новоселье отметили свыше 140 тысяч человек. Еще более 10 тысяч москвичей находятся в процессе переезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru