Собянин: Почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях

Почти все дети-сироты в Москве - около 17 тысяч ребят - растут в приемных семьях, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о семейном устройстве сирот в своем Telegram-канале.

«В учреждениях остается меньше тысячи детей – город делает все, чтобы и они обрели заботу родителей», – подчеркнул Собянин.

В Москве с 2014 года реализуют проект имущественной поддержки приемных семей. С помощью программы дом нашли 384 ребенка, в том числе подростки, ребята с инвалидностью, дети с братьями и сестрами. С 2020 года в столице действует портал «Моя новая семья» с основной информацией о поддержке детей-сирот, работе органов опеки, а также подпиской на обновления Регионального банка данных о детях-сиротах.

В городе Москве работают 25 школ приемных родителей для подготовки будущих мам и пап, в прошлом году ее прошли свыше 3 тысяч человек. Также приемным семьям предоставляют льготы и выплаты, сопровождение юристов, психологов, специалистов по соцработе, личного куратора в органах опеки.

По словам Собянина, семейное устройство детей-сирот является одной из важнейших задач социальной политики столицы. Мэр поблагодарил тех, кто вкладывает в это дело силы и душу.

