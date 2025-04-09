Собянин: Почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях
Почти все дети-сироты в Москве - около 17 тысяч ребят - растут в приемных семьях, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о семейном устройстве сирот в своем Telegram-канале.
«В учреждениях остается меньше тысячи детей – город делает все, чтобы и они обрели заботу родителей», – подчеркнул Собянин.
В Москве с 2014 года реализуют проект имущественной поддержки приемных семей. С помощью программы дом нашли 384 ребенка, в том числе подростки, ребята с инвалидностью, дети с братьями и сестрами. С 2020 года в столице действует портал «Моя новая семья» с основной информацией о поддержке детей-сирот, работе органов опеки, а также подпиской на обновления Регионального банка данных о детях-сиротах.
В городе Москве работают 25 школ приемных родителей для подготовки будущих мам и пап, в прошлом году ее прошли свыше 3 тысяч человек. Также приемным семьям предоставляют льготы и выплаты, сопровождение юристов, психологов, специалистов по соцработе, личного куратора в органах опеки.
По словам Собянина, семейное устройство детей-сирот является одной из важнейших задач социальной политики столицы. Мэр поблагодарил тех, кто вкладывает в это дело силы и душу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Консультации России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
- ПВО сбила два украинских БПЛА над Нижегородской областью
- Депутат Бессараб: Отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40%
- МВД России рассказало о новой схеме мошенничества
- В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника
- Михаил Ефремов вышел из колонии
- Кадыров призвал выдворить из Чечни семьи причастных к нападению на пост ДПС
- В Оренбургской области отразили атаку БПЛА на военный аэродром
- В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 98 человек
- Из задымленной зоны роддома в Москве спасли 29 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru