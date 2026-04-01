Собянин: Первый в России кластер лифтостроения будет создан в Москве

Три проекта планировки территорий в разных частях города утверждены в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В Нижегородском районе появится первый в РФ кластер лифтостроения и вертикального транспорта.

«Будет реорганизована территория Карачаровского механического завода — резидента ОЭЗ “Технополис Москва”», — указал Собянин.

Предприятие, основанное в 1950 году, и сейчас остается одним из лидеров отечественного лифтостроения. Ежегодно оно производит около пяти тысяч лифтов, продукция КМЗ смонтирована в тысячах жилых и общественных зданий во всей Москве, в том числе Храме Христа Спасителя и мемориале на Поклонной горе.

По утвержденному проекту планировки, нежилая наземная площадь объектов завода увеличится более чем втрое — до 194,22 тысячи квадратных метров. Из них 165,9 тысячи «квадратов» придется на новое строительство. Большую часть новых объектов построят а счет частных инвесторов. В ходе модернизации будет сохранен основной производственный цех с котельной и появятся новые объекты общественно-производственного назначения, в том числе производственный комплекс с испытательной башней, административно-производственные корпуса и гараж. Производственная мощность завода увеличится до 12 тысяч лифтов в год, также предприятие сможет выпускать тяжелые и коммерческие эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы, компоненты лифтового оборудования. На КМЗ появится около трех тысяч новых рабочих мест, производственная площадка КМЗ станет первым в стране кластером лифтостроения и вертикального транспорта.

При этом на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве появится новый городской квартал. Территория находится в районе Печатники между Проектируемым проездом № 1423, Южнопортовой улицей, береговой линией Москвы-реки, 2-м Южнопортовым проездом. В рамках программы комплексного развития территорий здесь планируют построить 282,17 тысячи кв. м недвижимости, включая современные жилые комплексы с 118,79 тысячи кв. м квартир. В Печатниках также возведут школу на 625 учеников и детский сад на 325 детей, общественно-деловые и другие объекты.

Также в районе намерены реорганизовать улично-дорожную сеть протяженностью около километра и благоустроить территорию. Благодаря реализации проекта планировки современное жилье получат более 4,5 тысячи человек, кроме того, будет создано около 2,3 тысячи новых рабочих мест.

