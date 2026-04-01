Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии будет готов в этом году

Строительство в Москве первого участка Рублёво-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение» завершится в 2026 году. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник указал, что уже готовы основные конструкции, также завершены монолитные работы. В настоящее время специалисты выполняют монтаж оборудования и отделку.

По его словам, ожидается, что станцией «Народное Ополчение» будут пользоваться порядка 12 тысяч пассажиров в сутки. А первый участок новой линии метро сделает более быстрыми и комфортными поездки по городу для более чем 550 тысяч жителей пяти районов.

«Всего Рублёво-Архангельская линия, которая свяжет два крупнейших деловых квартала... улучшит транспортное обслуживание почти нынешних и будущих жителей семи районов города», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро более 300 млн раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
