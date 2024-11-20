Собянин: Открыт прием заявок на конкурс «Золотой колос», посвященный ВДНХ
Прием заявок на посвященный развитию территории ВДНХ конкурс «Золотой колос-2025» открывается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
К участию приглашаются специалисты в области архитектуры, дизайна, реставрации, а также коллективы из России и из-за рубежа.
Конкурс «Золотой колос» проводится в третий раз, темой этого года стал «Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ». Участникам предлагается один из исторических павильонов: «Охота и звероводство», «Главпиво», «Урал», «Мороженое», Большой кинотеатр.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте ВДНХ до 31 января следующего года.
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