Собянин: Открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых

Прием заявок на соискание премии московского правительства молодым ученым открылся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы», — заявил градоначальник.

На два направления — практические разработки и научные исследования — разделены 22 номинации премии. Практические разработки включают в себя проекты в сфере электроники, фармацевтики, био- и нанотехнологий, а также авиации. Научные исследования подразумевают работы по инженерным, техническим и медицинским отраслям, астрономии, физике, информатике, механике и математике.

Претендовать на получение премии могут доктора наук в возрасте до 40 лет, а также разработчики и исследователи в возрасте до 35 лет, причем как индивидуально, так и в составе научного коллектива, не превышающего трех человек.

Всего будет вручено 50 премий. Заявки можно подать на сайте до 18 июля, итоги объявят в январе 2026 года.

