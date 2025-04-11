Собянин: Открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых
Прием заявок на соискание премии московского правительства молодым ученым открылся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Получить награду можно за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы», — заявил градоначальник.
На два направления — практические разработки и научные исследования — разделены 22 номинации премии. Практические разработки включают в себя проекты в сфере электроники, фармацевтики, био- и нанотехнологий, а также авиации. Научные исследования подразумевают работы по инженерным, техническим и медицинским отраслям, астрономии, физике, информатике, механике и математике.
Претендовать на получение премии могут доктора наук в возрасте до 40 лет, а также разработчики и исследователи в возрасте до 35 лет, причем как индивидуально, так и в составе научного коллектива, не превышающего трех человек.
Всего будет вручено 50 премий. Заявки можно подать на сайте до 18 июля, итоги объявят в январе 2026 года.
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