Собянин: Открыт первый в РФ испытательный центр роботов и беспилотных систем
Московский инновационный кластер открыл первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования коммунальных, складских, логистических, транспортных, мониторинговых, строительных и других беспилотных роботизированных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.
Основная площадка центра находится в Инновационном центре «Сколково», здесь расположены штаб-квартира, место для профильных мероприятий, ряд площадок для испытания техники. Кроме того, будут использоваться полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие локации.
Заявки на проведение испытаний принимаются на платформе i.moscow. Документы рассматривают в ускоренном режиме, тестирование систем можно начать уже через несколько дней после обращения. Разработчики могут тестировать технику в офисах, общественных местах, на воде и под водой, в воздухе и на открытых площадках с разным покрытием.
«Наличие собственного Испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий», - подчеркнул Собянин.
Так, в центре ООО «ЯкуРоботикс» тестирует автономную поломоечную машину Unit, способную самостоятельно строить карту помещения, прокладывать маршрут и объезжать препятствия. Организация «ГУМИЧ РТК» проводит тестирование робота «Городового», которые патрулирует закрытые территории и общественные пространства. Также проходит испытания гусеничная платформа «Веном Саранча» от компании «РОБКОМ», маневренный вездеход на электрической тяге можно использовать для скашивания травы и уборки снега.
Кроме того, в столице испытывают автономных мобильных роботов «МОРОС» компании «Мобильные роботизированные системы», предназначенных для перевозки грузов до 1,5 тонны на складах и промышленных объектах. В свою очередь, ГК «Прикладная робототехника» проводит испытания новой модели робота-манипулятора ARM, который может собирать и упаковывать изделия, красить, выполнять операции с мелкими деталями.
