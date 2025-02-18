Собянин: Открылся участок улицы Ивана Франко от Житомирской до Герасима Курина

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об открытии движения на улице Ивана Франко между улицами Герасима Курина и Житомирской.

По его словам, ввод участка в эксплуатацию дал возможность перераспределить потки транспорта между Рублевским шоссе, Житомирской и Кастанаевской улицей и обеспечить прямую связь между Кутузовским проспектом, проспектом Багратиона и Рублевским шоссе. Длина нового участка составила 1,9 километра.

Всего по проекту реконструкции Старорублевского путепровода и улицы Ивана Франко реконструировали и построили 4 километра дорог, в частности, эстакаду и три путепровода, проложили 30 километров инженерных коммуникаций, озеленили территорию и установили шумозащитные экраны, заявил градоначальник.

В заключение Собянин отметил, что удобнее и быстрее перемещаться по столице смогут жители районов Очаково-Матвеевское, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

