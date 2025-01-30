Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мневниковской пойме
30 января 202517:59
В Нижних Мневниках построили ледовый дворец, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в Мневниковской пойме развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и целом в России. В этот кластер войдут: международный центр керлинга, бильярда, Академия хоккея Александра Овечкина, многофункциональный спортивный центр и база для нашей футбольной сборной. Ледовый дворец является совместным проектом с Татьяной Навкой.
Также в Нижних Мневниках впервые появится ледовый театр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус
- Сербские студенты начали двухдневный марш из Белграда в Нови-Сад
- СМИ: В Москве задержали бывших заместителей Чубайса
- Автобус переехал выпавшую из салона россиянку в Ростове-на-Дону
- Конгрессмен Эстес: Расследование авиакатастрофы над Вашингтоном займет недели
- Трамп выступит с речью о крушении самолета
- Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск
- Самолеты в воздушном пространстве Бельгии перенаправили в соседние страны
- Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru