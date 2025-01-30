Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мневниковской пойме

В Нижних Мневниках построили ледовый дворец, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Мневниковской пойме развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и целом в России. В этот кластер войдут: международный центр керлинга, бильярда, Академия хоккея Александра Овечкина, многофункциональный спортивный центр и база для нашей футбольной сборной. Ледовый дворец является совместным проектом с Татьяной Навкой.

Также в Нижних Мневниках впервые появится ледовый театр.

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ФОТО: Стройкомплекс
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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