Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мневниковской пойме

В Нижних Мневниках построили ледовый дворец, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в Мневниковской пойме развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и целом в России. В этот кластер войдут: международный центр керлинга, бильярда, Академия хоккея Александра Овечкина, многофункциональный спортивный центр и база для нашей футбольной сборной. Ледовый дворец является совместным проектом с Татьяной Навкой.

Также в Нижних Мневниках впервые появится ледовый театр.

