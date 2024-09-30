Собянин: Осенний сезон проекта «Мой спортивный район» откроется 1 октября

Осенний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется 1 октября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что летом почти 70 тысяч человек посетили бесплатные тренировки. По словам Собянина, осенняя программа также обещает быть насыщенной, все желающие старше 18 лет смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе.

Так, занятия по бегу будут проходить по средам и воскресеньям на шести столичных площадках, фитнес-тренировки будут проходить на 30 площадках по вторникам, четвергам и субботам.

