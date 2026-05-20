Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей
Трансплантация органов, которая является одним из самых сложных направлений медицины, давно перестала считаться уделом немногих федеральных научных медицинских центров. Об этом в своём канале в «Максе» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в последние годы трансплантация стала частью системы городской медицины. Подобные операции делают специалисты и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Здесь выполняют все виды трансплантаций органов, в том числе сложные сочетанные операции по пересадки нескольких органов.
При этом некоторые направления остаются уникальными для России. В их числе, трансплантация тонкой кишки или имплантация искусственного левого желудочка в рамках лечения терминальной стадии сердечной недостаточности.
Градоначальник указал, что в медорганизации только за 2025 год было проведено более 400 операций, а за всё время более трёх тысяч пересадок почки, более полутора тысяч пересадок печени, а также 150 пересадок сердца и более 100 пересадок лёгких.
Собянин указал, что трансплантологический кластер, который сформирован в институте, работает по принципу замкнутого цикла. Врачи сопровождают пациента не только в процессе предварительной подготовки к операции - реабилитация и последующее наблюдение во многих случаях продолжаются на протяжении всей жизни человека. С этой целью в 2025 году был открыт специализированный амбулаторный центр, в котором работают кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и другие специалисты. Также для поддержки пациентов в НИИ Склифосовского круглосуточно работает отделение медицинской психологии.
Мэр сообщил, что с 2011 года в медучреждении развивается программа трансплантации лёгких. Здесь помощь получают пациенты с муковисцидозом, хронической обструктивной болезнью легких, лёгочным фиброзом и другими патологиями, которые ранее считали «безнадежными».
С 2025 года в НИИ Склифосовского начали осваивать трансплантацию рук. Год назад впервые в России здесь были успешно пересажены предплечье и кисть, а в феврале 2026 года сразу два донорских комплекса – восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть. Отмечается, что первый пациент уже свободно пишет и может управлять автомобилем, а второй может держать мелкие предметы.
«Сегодня в Москве живут, ходят по улицам, работают, отдыхают, играют с детьми и радуются внукам более шести тысяч человек с пересаженными органами. Их пример вдохновляет нас и дальше расширять доступность операций по трансплантации для нуждающихся москвичей», - написал Собянин.
Он добавил, что НИИ Склифосовского - главный центр трансплантации в Москве. Однако данный вид помощи также оказывают ММНКЦ имени С.П. Боткина, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и МКНИЦ Больница 52.
