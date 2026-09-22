Собянин: Около 56 тыс. школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы

Около 56 тысяч школьников учатся в предпрофессиональных классах в Москве в текущем учебном году. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Учениками таких классов стали более половины всех московских старшеклассников, их почти на 20 процентов больше, чем годом ранее.

«Предпрофессиональные классы открыты более чем в 75 процентах всех столичных школ», — указал Собянин.

Учеба в таких классах помогает школьникам выбрать будущую профессию. Ребятам доступно шесть направлений: инженерное, ИТ, медицинское, предпринимательское, медиа, психолого-педагогическое. Старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, осваивают в колледжах необходимые навыки и решают проектные и исследовательские задачи. Кроме того, для ребят проводят экскурсии на предприятиях и в офисах компаний. Партнерами стали более 400 компаний и предприятий, свыше 40 университетов, около 40 колледжей, две научные организации.

Ученики предпрофессиональных классов сдают Единый государственный экзамен на высокие баллы. Так, у школьников из инженерных и ИТ-классов средний балл по профильной математике составляет 80, по физике — 78,5, по информатике — 77. Как напомнил Собянин, первая в истории ЕГЭ 500-балльница Екатерина Малкова окончила инженерный класс столичной школы № 1409.

Обучение ребят в предпрофессиональных классах соответствует задачам проекта «Все лучшее детям», реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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Ранее Департамент образования и науки Москвы сообщил о начале программы обучения по технологическому предпринимательству в предпрофессиональных классах 30 столичных школ. Ее пройдут свыше 1 тысячи учеников 10-х инженерных, предпринимательских, ИТ-классов. Вместе с опытными бизнесменами и экспертами ведущих компаний ребята в течение восьми недель будут изучать особенности запуска технологических стартапов, а затем защитят собственные проекты. Школьники сформулируют бизнес-идеи, построят бизнес-модели и в командах создадут прототипы проектов по одному из направлений. В их числе технологическая урбанистика, медицина и экология, наука и образование, социальные и креативные технологии, промышленность и бизнес-сервисы.

