Собянин: Около 30 объектов образования построят и реконструируют в ТиНАО в 2025 году

В 2025 году в Москве в ТиНАО построят и реконструируют около 30 образовательных объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, пять из этих учреждений будут построены за счет бюджета, а остальные — за счет инвесторов. Так, добавил мэр, в Коммунарке построят новую школу для тысячи ста учеников, а в Бекасове реконструируют школу № 2062.

Собянин также сообщил, что в зданиях образовательных учреждений создадут лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеки, а рядом благоустроят дворы и сделают в них спортзоны.

«Почти готовы детсады в жилых комплексах «Скандинавия», «Бунинские луга», «Новые Ватутинки» и «Город-парк “Первый Московский”». Там оборудуют физзалы, кружковые и методические кабинеты», - заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, каким будет инновационный центр МГУ «Воробьевы горы».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Детские СадыШколыМоскваСтроительствоСергей Собянин

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