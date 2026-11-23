Строительство почти трех километров дорог запланировано на границе районов Бутырский и Марьина Роща в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, в последние годы на северо-востоке Москвы реализовали ряд важных транспортных проектов. Так, в 2024 году открылся тоннель под путями МЦД-4, который заметно упростил выезд с улицы Складочной на улицу Двинцев и далее на Третье транспортное кольцо. В текущем году обустроили дорогу-связку под путями МЦД-2 между улицами Добролюбова и Складочной. Ее появление позволило связать удобным автобусным маршрутом 512 застройку на Складочной улице со станциями метро и МЦД Марьина Роща и Тимирязевская, соседними районами и социальными объектами.

«Сейчас приступаем к строительству и реконструкции дорог на границе районов Бутырский и Марьина Роща. Работы пройдут в несколько этапов», - указал Собянин.

По его словам, на первом этапе с противоположной стороны от железнодорожных путей МЦД-2 будет построен Проектируемый проезд №1051 протяженностью около 1 км. Дорога с двумя полосами движения в каждом направлении соединит улицы Добролюбова и Веткина и Огородный проезд. Вниз до Складочной улицы от него будет проложен однополосный участок Проектируемого проезда №923.

На втором этапе запланировано возведение Проектируемого проезда №1922 вдоль путей МЦД-2. Он соединится с Проектируемым проездом №767 в северной части и с продленным Проектируемым проездом №7613 на юге. Как отметил Собянин, здесь организуют круговое движение.

«Кроме того, в районе платформы Савеловской реконструируем Проектируемый проезд №2025 с разворотным кольцом — у него будет выход на улицу Двинцев. В перспективе соединим его с Новодмитровской улицей», - добавил мэр.

Таким образом, будет организован подвоз пассажиров к метро и МЦД Савеловская.

Завершение строительства запланировано на 2027 год. С открытием новых дорог у автомобилистов и пассажиров наземного городского транспорта столицы появятся альтернативные маршруты. Работа соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее в Москве одобрили первый этап строительства новой дороги, которая соединит Третье транспортное кольцо и Севастопольский проспект. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения с правительством столицы. Соответствующее разрешение выдало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Строительство новой автодороги станет одним из крупных инфраструктурных проектов Москвы. Протяженность трассы составит около 13 километров, она соединит ТТК в районе улицы Трофимова и Севастопольский проспект в районе улицы Дмитрия Ульянова. Здесь планируют возвести 16 сооружений, которые позволят провести путь через существующие транспортные узлы. В их числе мост через Москву-реку, тоннель под путями Павелецкого направления Московской железной дороги, эстакады, путепроводы. При этом для пешеходов будут оборудованы подземные переходы.

