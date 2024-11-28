Собянин: Около 20 тысяч операций и исследований провели на новых ангиографах

Врачи Москвы с начала года провели около 20 тысяч диагностических исследований и операций, в том числе удаление тромбов и эмболизацию крупных сосудов, с помощью новых ангиографов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, аппараты оснащены 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца и современными навигационными системами.

«Это все позволяет врачам работать с высочайшей точностью и максимально быстро. При этом пациент получает сниженную лучевую нагрузку», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В стационарах города применяют свыше 60 ангиографических установок, в этом году в медучреждения поступили 13 из них.

Москва продолжит масштабную программу модернизацию здравоохранения. В ее задачи входит в том числе закупка новейшего оборудования для операционных и диагностических исследований.

