Собянин: Около 20 тысяч операций и исследований провели на новых ангиографах
Врачи Москвы с начала года провели около 20 тысяч диагностических исследований и операций, в том числе удаление тромбов и эмболизацию крупных сосудов, с помощью новых ангиографов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, аппараты оснащены 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца и современными навигационными системами.
«Это все позволяет врачам работать с высочайшей точностью и максимально быстро. При этом пациент получает сниженную лучевую нагрузку», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В стационарах города применяют свыше 60 ангиографических установок, в этом году в медучреждения поступили 13 из них.
Москва продолжит масштабную программу модернизацию здравоохранения. В ее задачи входит в том числе закупка новейшего оборудования для операционных и диагностических исследований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru