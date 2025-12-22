Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро «Ильинская»
Новые дороги появятся возле будущей станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии Московского метро. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Он отметил, что в городе продолжается активное строительство метро.
«Важно сразу делать так, чтобы людям было удобно до него добираться. Для этого расширяем улично-дорожную сеть», — указал Собянин.
Так, в районе будущей станции «Ильинская» построят совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области; путепровод и дублер вдоль шоссе для съезда в сторону транспортного узла «Ильинская»; эстакаду от станции на Новорижское шоссе в сторону области. Кроме того, будут оборудованы локальные дорожные развязки и проезды, очистное сооружение, здание конечной станции столичного транспорта с отстойно-разворотной площадкой. Также в планах создание двух многоуровневых перехватывающих паркингов, остановок городского транспорта, нового маршрута наземного транспорта для связи смарт-района «СберСити» со «Ильинской».
В рамках проекта построят почти 13 километров дорог с шестью искусственными сооружениями. В результате будет улучшено транспортное сообщение между Новорижским и Ильинским шоссе. Кроме того, у жителей района Кунцево и городского округа Красногорск появятся удобные подъезды к станции метро и к существующим объектам торговли.
