Собянин объявил об открытии спорткомплекса для воспитанников школы-интерната № 1

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии на северо-востоке города спортивного комплекса для школы-интерната №1. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это уникальное учебное заведение на ул. 3-я Мытищинская уже свыше 140 лет занимается обучением и реабилитацией детей с тяжелыми нарушениями зрения. Благодаря таланту педагогов, труду родителей и собственному упорству многие выпускники школы добиваются больших успехов в жизни», – пояснил градоначальник.

В новом спорткомплексе обустроили бассейн 25 на 11 м с поручнями, подъемником и зрительскими трибунами, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зону рекреации со столом для шоудауна, раздевалки, медпункт и помещения для инвентаря.

Внутри комплекса создана безбарьерная среда и установлены кнопки информационного терминала со шрифтом Брайля. Для перемещения между этажами работает лифт, между зданиями открыт теплый переход, а перила на лестницах адаптированы для незрячих детей. При этом во дворе есть зеленая зона для отдыха, спортивные и игровые площадки.

По словам Собянина, в спорткомплексе в безопасных и комфортных условиях будут проводить уроки физкультуры и регулярные тренировки по различным видам спорта. С мая в вечернее время комплекс будет открыт для всех желающих по предварительной записи.

