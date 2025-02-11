Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в шести районах Москвы

После реконструкции двери для пациентов открыли поликлиники в районах Южное Медведково, Южное Бутово, Якиманка, Марьино, Хорошевский и Орехово-Борисово Южное. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, все медучреждения соответствуют новому столичному стандарту. В зданиях имеются просторные зоны ожидания, поликлиники оснащены передовым диагностическим оборудованием, также в медучреждениях предусмотрено удобное зонирование.

Градоначальник добавил, что в столице проводится самая масштабная программа модернизации поликлиник. Собянин подчеркнул, что за пять лет было обновлено 280 зданий, девять из них — в 2025 году.

