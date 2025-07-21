Собянин объявил об открытии нового спорткомплекса в Южном Бутове
Новый двухэтажный спорткомплекс «Максимум» открылся в Южном Бутове на Остафьевской улице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новый спорткомплекс стал частью спортивного кластера, в который уже входят некапитальные строения с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами «Спорт Станция» и «Монтреал».
Собянин указал, что в «Максимуме» оборудовали зал общей физической подготовки и ледовое поле, а также малый и большой бассейны. В последнем установили умные камеры, которые сообщат тренеру, если человек пробудет на глубине больше 10 секунд.
«В спорткомплексе будут проходить занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике, йоге, хореографии. Кроме того, есть медицинский блок и буфет», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в «Лужниках» появится одна из лучших рекреационных зон Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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