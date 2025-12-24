Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Двенадцать обновленных зданий поликлиник открылось в разных районах Москвы в преддверии новогодних праздников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Начали свою работу головное подразделение городской поликлиники № 220 в Пресненском районе; филиал № 3 поликлиники № 45 в Левобережном; филиал № 7 консультативно-диагностического центра № 6 и филиал № 5 детской поликлиники № 125 в Лианозове; филиал № 4 поликлиники № 219 и филиал № 5 поликлиники № 94 для детей в Куркине; филиал № 3 поликлиники № 121, филиал № 7 детской поликлиники № 118, филиал № 6 поликлиники № 121 в Южном Бутове. Кроме того, открыты филиал № 1 поликлиники № 2 в Чертанове Северном; филиал № 70 поликлиники № 212 в Ново-Переделкине; филиал № 2 поликлиники № 62 в Хорошево-Мневниках; филиал № 1 поликлиники № 121 в Южном Бутове; филиал № 1 поликлиники № 209 в Филях-Давыдкове и корпус Б диагностического клинического центра № 1 в Конькове.

Все учреждения модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту.

«Специалисты обновили фасады, изменили планировку внутренних пространств, заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности зданий. Выполнили качественную отделку помещений, благоустроили и озеленили прилегающие территории», — отметил Собянин.

Здания оснастили новейшим оборудованием для современной и квалифицированной медицинской помощи. В филиалах работают по восемь наиболее востребованных специалистов, в головных подразделениях принимают дополнительно до пяти узких специалистов.

