Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья

Правительство Москвы запустит новый Проект комплексной диагностики здоровья, который включает положения федеральной программы «Медицина здорового долголетия» по развитию соответствующего направления, а также расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в прошлом году в Москве средняя ожидаемая продолжительность жизни впервые превысила 80 лет. Здоровое долголетие ставит перед властями города множество новых задач.

«Ученые во всем мире приходят к выводу, что здоровье и долгая активная жизнь зависят от самого человека, его привычек, решений и... от города, в котором он живет. А значит — и медицина, и культура, и спорт, и дороги, и парки, и самые разные учреждения - одним словом, вся городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни», - написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что для здоровья и долголетия необходимы благоприятная среда для физкультуры и спорта, хорошее настроение, ментальное здоровье, хорошая экология и доступная первоклассная медицина. В связи с этим в городе устанавливают качественные спортивные комплексы и площадки с тренажерами, реализуют проекты «Московское долголетие» и «Моя поликлиника», меняют общественный транспорт на экологически чистый.

Собянин указал, что теперь перед столицей стоит задача перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к выявлению рисков и предрисков. В городе появится Проект комплексной диагностики здоровья, включающий исследования, многие из которых в рамках профилактики были доступны только платно в частных клиниках. Прохождение сделают максимально удобным — на смартфоне в приложении ЕМИАС.

В первый этап обследования входят заполнение анкет и тестов о самочувствии, созданных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по медицине здорового долголетия. По итогам тестирования для пациентов формируются персональные рекомендации и направления на лабораторные и инструментальные исследований. Их можно пройти в удобное время в поликлинике. Также горожане в рамках комплексной проверки здоровья смогут рассчитать свой биологический возраст, определить сценарий старения организма, получить советы по продлению активной и качественной жизни. Для этого необходимо загрузить в систему информацию от умных весов о составе тела либо результаты такого экспресс-анализа в «Уголках здоровья» городских центров «Мои Документы».

Врач разъяснит итоги тестирования и обследований прямо в смартфоне путем телемедицинской консультации. Личный прием в поликлинике потребуется, если у пациента выявят что-то действительно тревожное.

Собянин назвал новый Проект комплексной заботы о здоровье хорошим инструментом для управления своим возрастом. С его помощью человек сможет понимать свои механизмы старения, предсказывать болезни, молодеть биологически, в долгосрочной перспективе исключать полностью внезапное появление заболеваний. Мэр добавил, что философия здорового долголетия — очередной шаг на пути к достижению Москвой статуса города с самой большой продолжительностью жизни в мире.

