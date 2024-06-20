Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект «Искусство в метро»

Скульпторы и художники смогут представить свои произведения на станциях метро Москвы в рамках проекта «Искусство в метро», прием заявок уже начался. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Желающим участвовать в первом этапе необходимо пройти отбор, заполнив небольшую анкету на сайте проекта и прикрепив фото своих работ. Во втором туре скульпторы и художники должны будут лично встретиться с профессиональным жюри.

Как отметил Собянин, площадки проекта откроют на станциях «Достоевская», «Парк культуры» Кольцевой линии и «Киевская» Арбатско-Покровской.

«Локации отбирались по трем критериям: безопасность для творца, отсутствие помех для пассажиров и прекрасный вид на архитектуру метро», — рассказал мэр.

Лучшим участникам предоставят именные карты «Тройка» и доступ к закрытым площадкам столичного метро.

