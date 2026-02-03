Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Домостроительную фабрику начали возводить в ТиНАО в Москве. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Объект строят за счет инвестора при поддержке города — в 2024 году участок площадью четыре гектара был предоставлен по льготной ставке один рубль в год на весь период реализации проекта», — указал градоначальник.

Договор аренды рассчитан на пять лет, Москва контролирует исполнение обязательств на всех этапах.

Новая фабрика объединит ряд высокотехнологичных производств. Предприятие будет выпускать железобетонные конструкции для многоквартирных домов, деревоалюминиевые окна, изделия для отделки помещений, фасады из архитектурного бетона. В планах строительство производственного корпуса и трехэтажного административно-бытового блока, которые будут объединены в одну архитектурную форму. Цех запроектировали под конвейерное производство.

Реализация этого проекта позволит создать свыше 500 рабочих мест.

