Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО
Прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций начался в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«В прошлом году победителями стали 262 организации— это рекорд за всю историю конкурса. С 2002 года гранты получили свыше 3,6 тысячи проектов, участниками которых стали 10,5 миллиона человек», — подчеркнул градоначальник.
Так, обладателями грантов стали проекты «Волонтеры: миссия “Победа”», «Начни свой бизнес с Москвой», «Друзей выбирают!».
Москва выделяет для поддержки социально ориентированных организаций 600 млн рублей. К участию в конкурсе приглашают начинающие и опытные НКО. Организации, зарегистрированные свыше 6 месяцев, могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей, НКО с опытом более года - на получение до 5 млн рублей.
Подать заявку на конкурс можно на его официальном сайте до 3 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru