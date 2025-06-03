Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций начался в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В прошлом году победителями стали 262 организации— это рекорд за всю историю конкурса. С 2002 года гранты получили свыше 3,6 тысячи проектов, участниками которых стали 10,5 миллиона человек», — подчеркнул градоначальник.

Так, обладателями грантов стали проекты «Волонтеры: миссия “Победа”», «Начни свой бизнес с Москвой», «Друзей выбирают!».

Москва выделяет для поддержки социально ориентированных организаций 600 млн рублей. К участию в конкурсе приглашают начинающие и опытные НКО. Организации, зарегистрированные свыше 6 месяцев, могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей, НКО с опытом более года - на получение до 5 млн рублей.

Подать заявку на конкурс можно на его официальном сайте до 3 июля.

