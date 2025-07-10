Собянин объявил о начале конкурса на соискание премий имени Чуковского

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса на соискание премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы стартовал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Поучаствовать в пятом сезоне конкурса могут авторы и переводчики, опубликовавшие свои произведения с 1 января 2024-го по 9 июля 2025 года. Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях, победителя в одной из них выберут в проекте «Активный гражданин». В состав экспертного жюри войдут лауреаты и победители смотров, детские писатели, поэты, переводчики.

Конкурс учредили в 2020 году для поддержки современных авторов, его лауреатами становились талантливые писатели и переводчики, в том числе Валентина Партина, Юлия Симбирская, Ольга Боченкова, Мария Сухотина. В прошлом году на участие подали более 600 заявок из 108 российских городов.

