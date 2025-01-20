Собянин: Обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

Здание школы №1566 в московском районе Марьино должно открыться после реконструкции к началу нового учебного года, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра ремонтных работ.

Он отметил, что многие школы не реконструировались по 30-50 лет, поэтому было принято решение запустить под реконструкцию и реновацию три здания школ в районе Марьино. В одной из них, школе №1566, все работы будут закончены в июле.

По словам Собянина, после реконструкции возможности школы позволят проводить на ее базе соревнования по 3D-моделированию, робототехнике и программированию. Здесь разместят лучшую технику для того, чтобы ребята получали самые современные знания.

