Собянин: Обеспечение продовольственной безопасности — один из приоритетов Москвы

Каждый год Москва потребляет порядка 13,1 млн тонн продуктов питания, обеспечение продовольственной безопасности — одна из ключевых задач правительства Москвы, заявил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, открытая стратегия развития столицы предусматривает комплексную поддержку производителей и бизнеса: для поставщиков обеспечиваются максимально комфортные условия, создается и развивается логистическая инфраструктура и так далее. Собянин добавил, что столичные власти поддержали формирование самой крупной в стране инфраструктуры многоформатной розничной торговли продовольствием.

Мэр отметил, что сегодня в Москву поставляют продукцию 78 российских регионов, из них 30 — по долгосрочным контрактам. Отечественные поставщики полностью обеспечивают Москву гречкой, растительным маслом и сахаром. Доля российского мяса и мясопродуктов выросла с 56% до 93%, овощей — с 59% до 70%, молочной продукции — с 68% до 88%, рыбы и рыбопродуктов — с 60% до 83%. Также Москва активно работает в едином экономическом пространстве с Республикой Беларусь.

Проект ярмарок выходного дня и круглогодичных межрегиональных ярмарок развивается в Москве с 2016 года. Кроме того, было решено создать два специализированных рыбных рынка «Москва на волне» суммарной площадью свыше 7000 «квадратов». Ярким дополнением стали и гастрономические фестивали, подчеркнул Собянин.

Москва также является одним из наиболее крупных российских центров пищевой промышленности. Здесь функционируют около 320 предприятий, на которых трудятся примерно 65 тысяч человек. градоначальник заявил, что столичные власти активно поддерживают пищевые производства, в частности, предоставляют льготные инвесткредиты, земли по льготной программе аренды и так далее.

В заключение Собянин отметил, что сегодня 24 московских производителя продуктов питания имеют статус промышленного комплекса, что позволяет им выплачивать сниженный региональный налог на прибыль (13,5% вместо 17%). Налог на имущество для них уменьшен в два раза, земельный налог — на 80%, а ставка арендной платы — впятеро, до 0,3% до кадастровой стоимости участка.

