Собянин: Новый тоннель построят на пересечении МСД и Бакинской улицы
Строители приступили к возведению тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с Бакинской улицей. Это позволит улучшить транспортную доступность южных районов столицы, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Длина объекта составит 58 метров, проектом предусмотрены три полосы движения в одном направлении.
Сейчас строители выполняют буровые работы по устройству стен будущего тоннеля. Строительство ведут открытым способом с последовательным переключением дорожного движения. Это позволяет сократить неудобства для автолюбителей.
Строительство нового тоннеля стало частью второго этапа возведения улично-дорожной сети от Павелецкого направления Московской железной дороги до Каспийской улицы. Также в его рамках планируется построить эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на Каспийскую улицу, две эстакады-съезда с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра и две эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД.
Реализация этапа позволит создать на южном направлении МСД еще один маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Это сделает выход на трассу М-4 «Дон», более комфортным, улучшит транспортную доступность пяти столичных районов и повысит эффективность МСД.
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