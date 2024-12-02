Собянин: Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Столичный мэр Сергей Собянин открыл движение по путепроводу пути МЦД-1 рядом со станцией «Бескудниково», сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Градоначальник поблагодарил строителей, отметив, что был возведен важный и нужный проект, который поможет сотням тысяч москвичей.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, двухполосный путепровод длиной 650 метров соединил улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино (САО) и Инженерную улицу в районе Алтуфьевский (СВАО).

Благодаря вводу путепровода в эксплуатацию было открыто прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе, кроме того, улучшилась транспортная доступность станции «Бескудниково», а выезд на Северо-Западную хорду, Череповецкую улицу и МКАД стал гораздо более удобным. Сократится и нагрузка на прилегающие дороги.

Кроме того, строители реконструировали Инженерную улицу от Бибиревской улицы до Путевого проезда и построили новые участки прилегающих улиц.

