Собянин: Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД
Столичный мэр Сергей Собянин открыл движение по путепроводу пути МЦД-1 рядом со станцией «Бескудниково», сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Градоначальник поблагодарил строителей, отметив, что был возведен важный и нужный проект, который поможет сотням тысяч москвичей.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, двухполосный путепровод длиной 650 метров соединил улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино (САО) и Инженерную улицу в районе Алтуфьевский (СВАО).
Благодаря вводу путепровода в эксплуатацию было открыто прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе, кроме того, улучшилась транспортная доступность станции «Бескудниково», а выезд на Северо-Западную хорду, Череповецкую улицу и МКАД стал гораздо более удобным. Сократится и нагрузка на прилегающие дороги.
Кроме того, строители реконструировали Инженерную улицу от Бибиревской улицы до Путевого проезда и построили новые участки прилегающих улиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru