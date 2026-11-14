Собянин: Новый надземный переход свяжет Восточное Дегунино и Алтуфьевский район

В Москве продолжается масштабное развитие транспортной инфраструктуры — и одним из важных элементов этой работы станет новый надземный пешеходный переход, который свяжет районы Восточное Дегунино и Алтуфьевский. Сооружение возведут над путями первого Московского центрального диаметра (МЦД‑1), где фиксируется интенсивное движение поездов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

Главная задача перехода — обеспечить жителям обоих районов удобный, а главное, безопасный путь через железнодорожную линию. Как подчеркнул глава города, благодаря новому объекту горожане получат короткий маршрут, который позволит не зависеть от расписания поездов и не подвергать себя риску на оживлённых путях. Длина будущего сооружения составит порядка 150 метров — это достаточно протяжённый объект, который должен надёжно соединить две городские территории.

С одной стороны переход выйдет к пересечению улицы Зарянова и Керамического проезда — в Восточном Дегунине. С другой стороны, в Алтуфьевском районе, он будет примыкать к Путевому проезду. Для удобства всех категорий горожан лестничные сходы оснастят лифтами — это особенно важно для маломобильных жителей, родителей с колясками и пожилых людей. Таким образом, доступность перехода будет обеспечена для максимально широкого круга пользователей.

При этом власти города не ограничиваются исключительно утилитарными задачами: даже такие, казалось бы, сугубо функциональные объекты стараются делать эстетически привлекательными. По словам Сергея Собянина, архитекторы, работавшие над проектом, вдохновлялись образом космических станций. Отсюда и выбранная концепция: радиальная форма с плавными, обтекаемыми линиями, создающими ощущение движения и технологичности. Проектировщики продумали и визуальные эффекты: по мере того как человек будет идти по переходу, перспектива будет постепенно раскрываться, формируя интересные ракурсы и усиливая впечатление от архитектуры.

Строительные работы планируется начать уже в текущем году. При этом крайне важно, что возведение перехода не потребует остановки движения поездов на МЦД‑1 — инженеры разработали такую технологию строительства, которая позволит вести работы без нарушения графика пригородных и городских перевозок. Это особенно актуально для крупного транспортного узла, где ежедневно проходят сотни составов и перемещаются десятки тысяч пассажиров.

Развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры в Москве идёт высокими темпами, и город по праву считается одним из лидеров среди российских регионов по объёмам строительства. Реализуемые проекты соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества городской среды и удобства передвижения.

Более подробную информацию о национальных проектах и вкладе столицы в их реализацию можно найти на специальной странице. Кроме того, на портале mos.ru запущен масштабный спецпроект, посвящённый развитию ключевых сфер города — от транспорта и строительства до здравоохранения, образования, промышленности и спорта. В нём отражены как уже достигнутые результаты, так и планы на ближайшие годы.

Отдельный интерес представляет страница «Архитектура и строительство», где собрана информация о масштабных преобразованиях столицы за последние 16 лет. Здесь можно проследить, как развивалась дорожная сеть, строились новые станции рельсового каркаса, создавались современные пересадочные узлы. Особое внимание уделено программе реновации жилого фонда, а также восстановлению знаковых объектов, имеющих историческую и культурную ценность. Среди них — Дом культуры «ГЭС‑2», Северный речной вокзал и ВДНХ, которые после реставрации вновь стали важными точками притяжения для москвичей и гостей города.

Таким образом, строительство нового надземного перехода — это не просто локальное улучшение городской среды, а часть системной работы по созданию комфортной, безопасной и эстетически выразительной столицы. Проект сочетает в себе функциональность, доступность и современный архитектурный стиль, продолжая традицию комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.

