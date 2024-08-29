Собянин: Новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы
Новый шестиполосный автомобильный мост построят через Москву-реку в столице, он свяжет районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники и создаст дополнительный выезд на северо-запад Москвы со стороны строящегося Национального космического центра. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Как отметил градоначальник, переправу возводят методом надвижки. Масса пролетного строения превышает 8 тысяч тонн.
«Сейчас строители устанавливают опоры, ведут работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения. Открытие моста намечено на следующий, 2025 год», — указал Собянин.
Готовность моста возле Берегового проезда превысила 35%. Специалисты занимаются устройством подпорных стен и армированием железобетонного строения.
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