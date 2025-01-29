Собянин: Новый корпус на Волоколамском шоссе войдет в состав школы №58

Школа для обучения 825 человек на территории бывшего Тушинского аэродрома достроена и примет первых учеников в новом учебном году, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в здании на Волоколамском шоссе создали безопасное и комфортное пространство для обучения. Инвестор построил его и безвозмездно передаст Москве. Для учащихся и педагогов оборудовали специализированные и универсальные кабинеты. Центральным элементом школы стал атриум, который можно использовать как площадку для мероприятий и актовый зал.

По словам Собянина, на территории обустроили площадки для занятий игровыми видами спорта и беговые дорожки. Рядом организовали учебно-опытную часть с теплицами. Корпус войдет в комплекс школы №58.

