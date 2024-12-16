Собянин: Новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Новый комплекс городской онкобольницы №62 в Москве на территории международного медицинского кластера в «Сколково» будет достроен в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В составе больницы возводим два современных корпуса общей площадью свыше 60 тыс. кв. м», – написал градоначальник в Telegram-канале.

Первый корпус — амбулаторно-стационарный — рассчитан на 410 коек, 90 кресел для химиотерапии и будет предоставлять полный спектр онкологической помощи. В здании появится новейшая медицинская техника. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

Во втором корпусе — операционно-реанимационном — обустроят операционный блок, реанимацию и интенсивную терапию, стационар кратковременного пребывания, две малые операционные и лаборатории. В этом здании продолжаются отделка фасада и внутренних помещений, монтаж инженерных систем, подготовительные работы для установки оборудования.

Кроме того, ведется строительство центра паллиативной помощи.

«Здесь разместим детское и реабилитационные отделения, а также отделения гериатрии и сестринского ухода», — подчеркнул Собянин.

Медики будут использовать современные технологии для лечения и поддержки пациентов.

