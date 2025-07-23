Собянин: Новый детский сад появится в районе Внуково
Детский сад на 150 мест строят в Новомосковском административном округе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, дошкольное образовательное учреждение под названием «Жемчужина» возводится в районе Внуково, в окружении лесного массива рядом с Ивановским прудом.
Градоначальник указал, что в здании площадью свыше трёх тысяч квадратных метров предусмотрены шесть групп, физкультурный, музыкальный залы и медицинский блок.
«При отделке фасадов применят редкую технику процарапывания штукатурки под названием «сграффито», — отметил Собянин.
Мэр добавил, что достроить детский сад планируют в 2026 году, после чего инвестор передаст объект городу.
Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru