Собянин: Новый детский сад появится в районе Внуково

По его словам, дошкольное образовательное учреждение под названием «Жемчужина» возводится в районе Внуково, в окружении лесного массива рядом с Ивановским прудом.

Градоначальник указал, что в здании площадью свыше трёх тысяч квадратных метров предусмотрены шесть групп, физкультурный, музыкальный залы и медицинский блок.

«При отделке фасадов применят редкую технику процарапывания штукатурки под названием «сграффито», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что достроить детский сад планируют в 2026 году, после чего инвестор передаст объект городу.

Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

