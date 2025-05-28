Ефимов: Инвестор строит детский сад в московском районе Преображенское

Новый детский сад на 200 мест появится на востоке российской столицы в районе Преображенское. Объект возводят за счет инвестора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу», – раскрыл детали заммэра.

Дошкольное детское учреждение на Первой улице Бухвостова дополнит социальную инфраструктуру еще формирующегося жилого квартала. Будет также благоустроена прилегающая территория, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Там организуют прогулочные зоны с беседками и малыми архитектурными формами, физкультурные площадки с резиновым покрытием. Кроме того, застройщик проведет комплексное озеленение.

Детский сад построят в составе жилого комплекса на земельном участке площадью свыше 7,7 гектара. Мосгосстройнадзор уже оформил соответствующее разрешение. Инспекторы ведомства обеспечат комплексный контроль на всех этапах строительства сада.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 2032 года в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий.

